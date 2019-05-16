ИА «Ореанда-Новости»   Сотрудники спецподразделения Росгвардии  и ФСБ задержали трёх человек, подозреваемых в финансировании запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом  сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что задержанные – граждане  «одной из Центрально-Азиатских республик». В отношении подозреваемых заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие разыскивает других причастных.

* Запрещённая в России террористическая организация