Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что задержанные – граждане «одной из Центрально-Азиатских республик». В отношении подозреваемых заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие разыскивает других причастных.

* Запрещённая в России террористическая организация