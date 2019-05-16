16.05.2019, 10:38
В Твери задержаны три человека за финансирование ИГ*
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники спецподразделения Росгвардии и ФСБ задержали трёх человек, подозреваемых в финансировании запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Отмечается, что задержанные – граждане «одной из Центрально-Азиатских республик». В отношении подозреваемых заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие разыскивает других причастных.
* Запрещённая в России террористическая организация
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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