ИА «Ореанда-Новости». Из загоревшегося отеля в Тверской области эвакуировали 50 человек.

Гостиничный комплекс «Ривер Клаб» загорелся в Конаково Тверской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, около пятидесяти человек были эвакуированы из здания ещё до прибытия пожарных.

Все, кто покинул здание, являются персоналом отеля. Сообщается, что погибших и пострадавших в пожаре нет.

Сообщение о возгорании поступило вечером в воскресенье. На данный момент площадь пожара на кровле составляет 20 квадратных метров. В работе над тушением принимают участие 60 человек.



МЧС сообщают, что пожар был локализован.