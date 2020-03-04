ИА «Ореанда-Новости» . Тверской суд огласил обвинительный приговор для экс-замминистра экономики и развития региона Дениса Ильина. Чиновник был обвинён в получении крупной взятки на сумму 500 тысяч рублей и приговорён к 5 годам лишениям свободы в колонии. Об этом сообщает СУ СКР Тверской области.

В отношении Дениса Ильина было возбуждено дело за получение взятки в крупном размере за нелегальные действия при исполнении должностных полномочий. Политик получил 500 тысяч рублей от главы организации «Энерго» за совершение определённых незаконных действий в её пользу. Во время получения денежных средств чиновника задержали специалисты управления Федеральной службы безопасности.