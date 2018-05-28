ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 28 мая, в Тверской области случилась трагедия. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь человека. Также были пострадавшие люди.

Случилось это ночью около половины четвёртого утра. В ДТП участвовало два автомобиля – грузовик и иномарка в кузове минивэн. Как рассказал официальный представитель в ГИБДД, в Калининском районе грузовой автомобиль MAN и легковушка Tayota столкнулись на 160-м километре дороги М10. Всего пострадало пять человек, один погиб на месте.

Сообщается, что молодой человек за рулем минивэна Toyota Estima допустил ошибку – не выбрал безопасную скорость и, проезжая мимо автомобиля MAN, который стоял на обочине, задел его. Грузовик стоял с края дороги в попутном направлении.

По итогу сразу же на месте от полученных травм погиб 31-летний пассажир, который сидел в легковушке. Сам 20-летний водитель выжил, но пострадал. Ещё с ними в автомобиле находилось четыре человека – они получили травмы. Среди них все мужчины: 23, 26, 41 и 51 года.

Водитель грузовика, с которым столкнулся автомобиль, 37-летний мужчина не пострадал.

Изначально в СМИ появилась информация, что пострадавших было больше (восемь человек) и среди них были дети. Однако в региональном отделении ГИБДД эту информацию опровергли.

В МЧС проинформировали, что всего в минивэне ехало девять человек, восемь пассажиров и один водитель. По неподтверждённым данным водитель Toyota был «частником» – возил пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

В данный момент сотрудники ГИБДД проводят полную проверку случившегося, устанавливается виновник аварии.

24 марта ДТП было в Курске, там столкнулись иномарка и маршрутка-микроавтобус. Водитель легковушки не увидел, что впереди едущий микроавтобус притормаживает, чтобы повернуть. Водитель не успел затормозить. Произошло столкновение, в котором пострадало двое детей и четверо взрослых людей. Очевидцы описывают, что иномарка обгоняла автомобиль на большой скорости, поэтому не смогла притормозить.