22.05.2019, 20:34
В Тверской области СК проверит данные о массовом отравлении детей в школе
ИА «Ореанда-Новости» В одной из школ в Тверской области произошло массовое отравление детей, СК проверит данные об инциденте. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Отмечается, что 22 мая 11 детей в одном из учебных заведений города Торопец почувствовали себя плохо, они были госпитализированы с симптомами отравления.
Сейчас их жизням ничего не угрожает.По факту произошедшего СК начал проверку, к расследованию присоединились сотрудники Роспотребнадзора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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