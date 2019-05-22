Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Отмечается, что 22 мая 11 детей в одном из учебных заведений города Торопец почувствовали себя плохо, они были госпитализированы с симптомами отравления.

Сейчас их жизням ничего не угрожает.По факту произошедшего СК начал проверку, к расследованию присоединились сотрудники Роспотребнадзора.