ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 30 июня, в Тюмени проходит День молодежи. Запланирована интересная и обширная программа.

Празднование пройдет преимущественно на главной площади города под эгидой ЗОЖ (здоровый образ жизни). Гости и участники мероприятия смогут пройти испытание в виде теста на нормативы ГТО, а подхватят новую традицию тюменские фитнес-клубы.

Общероссийский праздник - День молодежи - официально отмечается 27 июня, но множество регионов перенесло празднование на выходные, в основном - на предыдущие (в 23-24 числах). В Тюмени день молодых людей решили провести сегодня.

Список развлечений обещает быть насыщенным и ярким. Представители тюменских фитнес-студий проведут тренировки для жителей города. Также будут открыты тренировочные площадки от клуба по футболу для детей и от областной федерации - по пейнтболу.

Празднование начнётся в 13.00 по местному времени (11.00 по московскому), а завершить веселье планируется в 18.00. Основным местом проведения станет площадь 400-летия города, но праздник будет разбросан и по другим местам, в частности, у торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» на улице Чаркова.

В «Сити Молле» по плану пройдет фестиваль автолюбителей - будет выставка автомобилей, мастер-классы по аэрографии, музыка и игры.

Основной тематикой дня молодых в Тюмени будет спорт и здоровый образ жизни. За сдачу ГТО на городской площади 400-летия Тюмени будут выдаваться награды. Помимо футбола и пейнтбола жители города смогут развлечься в экстрим-зоне паркура, а также заняться более серьезным делом - прийти на организованное тестирование на состояние здоровья в профилактической зоне.

Пройдут и модные мероприятия. Тюменские дизайнеры продемонстрируют свою одежду во время конкурсов, а посетители смогут примерить ее. Также гости события получат возможность взять несколько советов от стилистов и сделать фотографии.

В 18.00, в конце мероприятия, начнется концерт.

Как и во всех других городах, розничная продажа алкогольных напитков в День молодежи осуществляться не будет.