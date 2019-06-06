06.06.2019, 17:13
В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати
ИА «Ореанда-Новости». На открытии кафе Black Star Burger в Тюмени случилась давка, сообщает URA.RU.
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Очевидцы мероприятия рассказали, что толпа затолкала четырёх девушек, одна из которых была беременна. Охранники вынесли их из толпы и вызвали врачей.
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Очевидцы мероприятия рассказали, что толпа затолкала четырёх девушек, одна из которых была беременна. Охранники вынесли их из толпы и вызвали врачей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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