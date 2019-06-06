Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.Очевидцы мероприятия рассказали, что толпа затолкала четырёх девушек, одна из которых была беременна. Охранники вынесли их из толпы и вызвали врачей.