ИА «Ореанда-Новости». Двухлетней девочке в Тюмени врачи спасли жизнь после того, как она проглотила батарейку, и электролит прожёг пищевод. Батарейку достали без разрезов, с помощью эндоскопического вмешательства, так как состояние ребёнка не позволяло делать операцию, пришлось применить нестандартную технику.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, ребёнка доставили областную больницу №2 с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Состояние ребёнка было средней степени тяжести – двухлетнюю девочку мучала рвота, боль в области живота, и она отказывалась принимать пищу.

Пациентке сделали рентген, на котором обнаружился инородный предмет в нижней трети пищевода. Под общей анестезией с помощью эндоскопа врачи через естественные отверстия извлекли круглую плоскую батарейку. В это время в кабинете находились анестезиологи и детские хирурги, так как не исключалась возможность открытого хирургического вмешательства.

Батарейка чуть более двух сантиметров застряла поперек пищевода, в то время, как просвет пищевода двухлетнего ребёнка не превышает сантиметра. Батарейка находилась там не меньше недели, успела окислиться и наполовину разрушиться. Электролит вызвал химический ожог пищевода. Образовались сквозные отверстия по 1,5 сантиметра.

Они зарубцевались в течение десяти дней. Все это время питательные вещества вводились внутривенно в обход желудочно-кишечного тракта.