ИА «Ореанда-Новости». В один из супермаркетов Тюмени проникли три домашних свиньи, пишет «МК» со ссылкой на местные СМИ.



Животные разбили в магазине две бутылки с коньяком и вылакала разлившийся алкоголь. Очевидцы рассказали, что свиньи съели также зелень и овощи, которые лежали на нижних полках.



Позже за животными пришли хозяева из частного сектора. Оказалось, что свиньи сбежали из загона.