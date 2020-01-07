07.01.2020, 16:16
В Тюмени три свиньи проникли в супермаркет и выпили коньяк
ИА «Ореанда-Новости». В один из супермаркетов Тюмени проникли три домашних свиньи, пишет «МК» со ссылкой на местные СМИ.
Животные разбили в магазине две бутылки с коньяком и вылакала разлившийся алкоголь. Очевидцы рассказали, что свиньи съели также зелень и овощи, которые лежали на нижних полках.
Позже за животными пришли хозяева из частного сектора. Оказалось, что свиньи сбежали из загона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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