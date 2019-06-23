В тюрьмах американского штата Орегон запретили ряд пособий по программированию
ИА «Ореанда-Новости» В исправительных учреждениях штата Орегон (США) запрещено чтение некоторых книг, посвящённых программированию и пользованию компьютером.
Представители администрации указывают, что абсолютного запрета нет и каждое из изданий оценивается на предмет потенциальной угрозы. Власти штата опасаются, что сведения, почерпнутые заключёнными из подобных пособий, могут быть применены для организации побега.
В числе прочих под запрет попали книги из серии «Windows для чайников». Их автор Энди Рэтбоун признался, что решение властей Орегона удивило его. Во-первых, сказал он, едва ли из данной серии можно узнать что-либо полезное для подготовки побега. Во-вторых, содержание его книг за истекшее с момента их написания время значительно устарело.
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