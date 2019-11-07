МВД рассматривает вопрос об установки заглушек на сотовую связь.в правительство России.Данное новшество необходимо для снижения количества телекоммуникационного мошенничества. Информация о разработке заглушек быласпециализирующейся на киберпреступлениях. УФСИН, МВД и ФСБ не согласились прокомментировать данный вопрос.