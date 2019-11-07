07.11.2019, 17:39
В тюрьмах могут заблокировать мобильную связь
ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время в тюрьмах могут заблокировать мобильные вышки. Об этом сообщает издательство «РБК».
МВД рассматривает вопрос об установки заглушек на сотовую связь. Изменения будут разработаны и отправлены на рассмотрение в правительство России.
Данное новшество необходимо для снижения количества телекоммуникационного мошенничества. Информация о разработке заглушек была подтверждена компанией Group-IB, специализирующейся на киберпреступлениях. УФСИН, МВД и ФСБ не согласились прокомментировать данный вопрос.
МВД рассматривает вопрос об установки заглушек на сотовую связь. Изменения будут разработаны и отправлены на рассмотрение в правительство России.
Данное новшество необходимо для снижения количества телекоммуникационного мошенничества. Информация о разработке заглушек была подтверждена компанией Group-IB, специализирующейся на киберпреступлениях. УФСИН, МВД и ФСБ не согласились прокомментировать данный вопрос.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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