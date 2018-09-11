ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба исполнения наказаний удовлетворила запрос бизнес-омбудсмена Бориса Титова о выделении отдельных блоков для заключённых по экономическим преступлениям. Об этом сообщил Титов на Восточном экономическом форуме. По его словам, «бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии».



ФСИН оборудует в тюрьмах отдельные блоки для тех заключённых, которые отправились отбывать сроки в тюрьму из-за совершения экономических преступлений. Сейчас они находятся в тех же блоках, что и другие преступники.

«Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», – отметил Титов.

Борис Титов сообщил, что изначально предложение заключалось в том, чтобы создать отдельное учреждение для таких заключённых, однако в ФСИН сообщили, что данное предложение на данный момент реализовать невозможно.

«По мнению ФСИН — (прим. ред.: требуются) большие инвестиции», — сообщил бизнесмен, отметив, что в ведомстве, тем не менее, пошли навстречу.

«Приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям», — сообщил Титов, выразив благодарность ФСИН за эту позицию.

Борис Титов отметил, что это значительно изменит ситуацию, так как обычно обвинённых по экономическим статьям сажают в тяжёлые условия с целью выбить признания.

«Обычно сажают в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения. Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно», — отметил свою позицию в этом вопросе бизнес-омбудсмен.