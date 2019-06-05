Мероприятие проходит в рамках празднования дня рождения русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина.Мероприятие приурочено не только дню рождения Пушкина. В этот день проходит День русского языка, отмечаемого в стране с 2011 года. Также в текущем году произошли и другие события, связанные с именем русского поэта. Это объявленный в России Год театра и 70 лет со дня основания государственного литературного мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино", расположенного в Нижегородской области.Любой желающий может прийти завтра в главную библиотеку Ижевска и принять участие в акции. Начало "Пушкинского диктанта" запланировано на 15:00. Результаты "Пушкинского диктанта" проверит квалифицированный филолог. На официальном сайте библиотеки можно будет узнать, насколько успешно вы прошли это испытание.В 2019 году эта литературно-просветительская акция проходит в шестой раз.Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» совместно с кафедрой филологического образования Московского института открытого образования выступили инициаторами проведения "Пушкинского диктанта". География проведения этого литературного испытания обширна: город Москва и Московская область, Астраханская, Рязанская, Томская, Ульяновская область, Пермский край, а также республики Бурятия, Крым, Хакасия и Дагестан.