ИА «Ореанда-Новости». В результате столкновения автобуса с электроопорой в столице Башкирии пострадали 3 пассажира, сообщают в ГИБДД по республике.

Автобусом «НефАЗ» 74 маршрута управляла 32-летняя женщина, жительница Уфы. Вначале общественный транспорт наехал на столб, а потом ещё и на припаркованный автомобиль.

На момент столкновения в салоне автобуса находились 20 пассажиров, 3 из них обратились за помощью к медикам: это женщины 25, 45 и 67 лет, уточнили в региональной Госавтоинспекции.