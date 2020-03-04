04.03.2020, 09:31
В Уфе гражданин Нигерии был признан виновным в изнасиловании
ИА «Ореанда-Новости». В Уфе Октябрьский районный суд посчитал гражданина Нигерии виновным в изнасиловании женщины. Однако мужчину из Нигерии освободили из-под стражи, так как он отсидел свой срок, пока шло расследование дела, заявлено представителями суда.
Соощается, что нигерийца Айо Осиа задержали второго января прошлого года. Гражданина Нигерии заподозрили в изнасиловании молодой женщины. Помимо этого, задержанного заподозрили в незаконном проникновении в дом и разбое.
В СМИ появилась тогда информация, что в новогоднюю ночь гражданин Нигерии забрал у молодой женщины телефоны и совершил над ней насилие. Подозреваемый тогда сказал, что таким образом хотел вернуть свои деньги. Также он заявил, что девушка не была против интимных отношений.
Суд назначил нигерийцу наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы.
Соощается, что нигерийца Айо Осиа задержали второго января прошлого года. Гражданина Нигерии заподозрили в изнасиловании молодой женщины. Помимо этого, задержанного заподозрили в незаконном проникновении в дом и разбое.
В СМИ появилась тогда информация, что в новогоднюю ночь гражданин Нигерии забрал у молодой женщины телефоны и совершил над ней насилие. Подозреваемый тогда сказал, что таким образом хотел вернуть свои деньги. Также он заявил, что девушка не была против интимных отношений.
Суд назначил нигерийцу наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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