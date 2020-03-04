Соощается, что нигерийца Айо Осиа задержали второго января прошлого года. Гражданина Нигерии заподозрили в изнасиловании молодой женщины. Помимо этого, задержанного заподозрили в незаконном проникновении в дом и разбое.Подозреваемый тогда сказал, что таким образом хотел вернуть свои деньги. Также он заявил, что девушка не была против интимных отношений.Суд назначил нигерийцу наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы.