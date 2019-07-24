ИА «Ореанда-Новости». В Калининском районе Уфы 39-летняя кассир банка «Открытие» похитила 6,5 миллионов рублей, сообщает proufu.ru.



По данным издания, речь идёт о некой Лилии А. Кражу обнаружили сотрудники службы безопасности банка. Сейчас ведутся следственные действия, возбуждено уголовное дело. Подозреваемую уже задержали, ей грозит до 10 лет лишения свободы.



Ранее такая же история произошла в Салавате, где кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина украла 24,5 миллиона рублей. Её вместе с семьёй искали в течение месяца, обнаружив в итоге на съемной квартире в Казани.