ИА «Ореанда-Новости» В Уфе неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по автомобилю с людьми. Об инциденте сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии

Отмечается, что мужчина стрелял в припаркованный около вокзала автомобиль «Лада». В результате стрельбы погиб на месте 25-летний водитель автомобиля, его 24-летняя пассажирка была доставлена в больницу с ранениями. По предварительным данным инцидент произошёл на почве бытового конфликта. Нападавший задержан.