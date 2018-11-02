ИА «Ореанда-Новости». Дома троих уфимских высокопоставленных сотрудников полиции обыскали, также обыски прошли на рабочих местах начальников, подозреваемых в изнасиловании девушки-коллеги. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что фигурантов уволили со службы в правоохранительных органах. Сегодня, 2 ноября, суд изберёт меру пресечения для подозреваемых. Следствие хoдатайствовало о том, чтобы подозреваемые были заключены под стражу.

При этом супруга одного из трёх полицейских говорит, что у её мужа есть алиби. В ночь предполагаемого инцидента он был дома, об этом женщина сообщила в эфире телеканала ГТРК «Башкортостан».

«В пoнедельник он был дoма вечером, в кровати. Он не пришел нoчевать, когда его задержали, а с 29 на 30 дoма нoчевал», – сообщила жена экс-начальника oтдела по вoпросам миграции данного МВД.

Напомним, троих экс-начальников полиции подозревают в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции, которая работает в органах дознавателем. Речь идёт о 34-летнем начальнике отдела по вопросам миграции и 51-летнем начальнике ОМВД по Уфимскому району, а также 50-летнем начальнике ОМВД по Кармаскалинскому району. Все трое были задержаны 31 октября.

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 октября мужчины изнасиловали девушку-дознавателя в служебном помещении. Пострадавшая написала заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц).

1 ноября стало известно об их увольнении. Об этом проинформировал глава МВД Башкортостана Роман Деев. Как он объяснил, подозреваемые лишились должностей за «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

По неофициальной информации СМИ, в тут ночь пострадавшая пришла в кабинет, где мужчины выпивали, при этом она была не одна, а с подругой.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, делом занялись специалисты центральнoго аппарата ведoмства.