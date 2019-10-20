20.10.2019, 13:38
В Уфе семь учащихся одного колледжа попали в больницу с отравлением
ИА «Ореанда-Новости». Предположительно, они все отравились после обеда в столовой колледжа.
Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила, что сразу несколько студентов колледжа попали в больницу. Их отвезли в инфекционную больницу города с признаками пищевого отравления.
Врачи оценили их состояние как средней тяжести.
По предварительной информации, причиной стал обед в столовой их колледжа.
Не так давно по Уфе прокатилась череда отравлений, так или иначе связанная с качеством еды. По результатам проверок закрылись несколько заведений общественного питания, не соответствующих нормам безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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