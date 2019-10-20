ИА «Ореанда-Новости». Предположительно, они все отравились после обеда в столовой колледжа.

Пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила, что сразу несколько студентов колледжа попали в больницу. Их отвезли в инфекционную больницу города с признаками пищевого отравления.

Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

По предварительной информации, причиной стал обед в столовой их колледжа.

Не так давно по Уфе прокатилась череда отравлений, так или иначе связанная с качеством еды. По результатам проверок закрылись несколько заведений общественного питания, не соответствующих нормам безопасности.