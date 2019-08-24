ИА «Ореанда-Новости». Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».



Сейчас этим инцидентом занялась местная прокуратура, которая узнала о случившемся из местной прессы.



Городские СМИ сообщили, что женщина вместе с дочерью и собакой направлялась на акцию по сбору средств на аптечки для собак-поводырей. Однако водитель их поездке воспротивился. Он заявил, что никуда не поедет, пока они не выйдут.



Женщина также рассказала, что водитель потребовал показать документы о том, что собака действительно является поводырём.