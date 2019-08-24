24.08.2019, 17:04
В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём
ИА «Ореанда-Новости». Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Сейчас этим инцидентом занялась местная прокуратура, которая узнала о случившемся из местной прессы.
Городские СМИ сообщили, что женщина вместе с дочерью и собакой направлялась на акцию по сбору средств на аптечки для собак-поводырей. Однако водитель их поездке воспротивился. Он заявил, что никуда не поедет, пока они не выйдут.
Женщина также рассказала, что водитель потребовал показать документы о том, что собака действительно является поводырём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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