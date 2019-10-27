ИА «Ореанда-Новости». Светодиодные полосы на светофорах появились на нескольких улицах Уфы.

Светодиодные полосы были установлены ранее в районе «Металлобазы» по дороге «Уфа-Аэропорт». После успешных испытаний, они получили распространение.

Светодиодные полосы прикрепили к светофорам. Их задача состоит в том, чтобы дублировать сигналы светофора, тем самым информировать водителей и пешеходов о смене цвета заранее.

Полосы смонтировали на улице Заки Валиди, Новомостовой, Советской, Проспекте октября, Маршала Жукова. Перекрёстки, расположенные на этих улицах, являются самыми аварийными.

Такая модернизация должна улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах города. Новые светодиоды смонтировать поручили в администрации города, чтобы повлиять на число ДТП.