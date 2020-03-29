ИА «Ореанда-Новости». Уфимские власти совместно с полицейскими разогнали горожан, которые жарили шашлыки в парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Сотрудники уфимской мэрии совместно с полицейскими попросили покинуть территорию лесопарка Уфы горожан, которые нарушили режим изоляции и жарили шашлыки в мангальной зоне Парка имени Лесоводов Башкортостана.

В результате мангальная зона была закрыта на неопределённый срок. Горожане пообещали в дальнейшем соблюдать рекомендации, уточнили в пресс-службе города.

Уфимская администрация призвала уфимцев на период нерабочей недели находиться дома, чтобы снизить темпы распространения вируса. На данный момент в Башкирии болеет пять случаев заражения коронавирусом.

