03.02.2020, 21:34
В Уфе возбудили уголовное дело против местного жителя, убившего педофила
ИА «Ореанда-Новости». В Уфе возбудили уголовное дело против местного жителя, избившего до смерти педофила, сообщает пресс-служба местного СУ СК РФ по Башкирии.
Инцидент произошёл 30 января. Двое подростков обратились к мужчине с просьбой о помощи. Мальчики рассказали, что неизвестный мужчина совершил над ними развратные действия. Местный житель избивал руками и палкой обидчика подростков, в результате чего 54-летний педофил умер.
В Следственном комитете сказали, что обидчик подростков действительно являлся педофилом-рецидивистом. В отношении уфинца, который вступился за мальчиков, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 135 Уголовного кодекса России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Мужчина был направлен под домашний арест.
Инцидент произошёл 30 января. Двое подростков обратились к мужчине с просьбой о помощи. Мальчики рассказали, что неизвестный мужчина совершил над ними развратные действия. Местный житель избивал руками и палкой обидчика подростков, в результате чего 54-летний педофил умер.
В Следственном комитете сказали, что обидчик подростков действительно являлся педофилом-рецидивистом. В отношении уфинца, который вступился за мальчиков, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 135 Уголовного кодекса России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Мужчина был направлен под домашний арест.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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