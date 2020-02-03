Инцидент произошёл 30 января. Двое подростков обратились к мужчине с просьбой о помощи. Мальчики рассказали, что неизвестный мужчина совершил над ними развратные действия. Местный житель избивал руками и палкой обидчика подростков, в результате чего 54-летний педофил умер.В Следственном комитете сказали, что обидчик подростков действительно являлся педофилом-рецидивистом.Мужчина был направлен под домашний арест.