ИА «Ореанда-Новости». Ранее в СМИ появились фотографии Вячеслава Цеповяза, осуждённого к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской. УФСИН проверила фото и заявила, что они подлинные.

Фотографии, где Вячеслав Цеповяз сидит за столом с шашлыком, крабами и икрой, оказались подлинными, но они были сделаны в 2015 году, сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

На тех фотографиях осуждённый Цеповяз в робе и с мобильным телефоном в руках, а крабы, шашлык и красная икра на столе – далеко не из тюремного меню.

Данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка в исправительном учреждении. По данному факту в 2018 году провели служебную проверку. В пресс-службе ФСИН сообщили, что материалы проверки передали в следственные органы.



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по поводу фотографий.



Он призвал дать оценку действиям персонала колонии. Если в действиях сотрудников ФСИН выявят признаки должностных или коррупционных преступлений, то немедленно будут возбуждены уголовные дела







Бывшая жена осуждённого Наталья Стришняя поддерживала его морально и финансово в колонии, направляла деньги на врачей и лекарства, но шашлыки и крабов Цеповязу никто не пересылал, сообщил адвокат экс-супруги Цеповяза Эдуард Чургулия.

– Это все делается в рамках уголовно-исполнительного кодекса… Деньги ему передавались на определенном этапе, — рассказал адвокат, его слова цитирует РИА Новости.

С его слов, женщине поступали звонки и обращения со стороны бывшего супруга, чтобы она ему перечисляла деньги на карты. Как это все оформлялось, она пояснить не может.

Цеповяз был одним из шестерых членов преступной банды. Лидером её был Сергей Цапок. Преступников осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это дело было одним из самых громких в современной истории России. Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Среди 12 убитых людей было четверо детей. Полиция нашла обгоревшие тела с колото-резаными ранами в доме местного фермера. Преступники подожгли дом, пытаясь скрыть следы преступления. Сергея Цапка и двух его сообщников приговорили к пожизненному. Еще три участника банды получили длительные сроки, в том числе Владимир Цеповяз.