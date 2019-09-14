ИА «Ореанда-Новости» На сайте управления МВД по Республике Бурятия появилось сообщение о том, что вечером 13 сентября сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Улан-Удэ, который, по версии следствия, распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо представителя Росгвардии.

Следственный комитет РФ сообщил, что против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По данным ведомства, 12 сентября участники несогласованного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять требования полицейских и выйти из него. Один из манифестантов применил против одного из росгвардейцев газовый баллончик, и тот получил ожог роговицы газа. По сведениям «Новой газеты», после этого в автобус бросили дымовую шашку, чтобы вынудить людей покинуть его. Впоследствии были задержаны 17 человек, находившихся в автобусе.