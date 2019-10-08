ИА «Ореанда-Новости». СКР по Ульяновской области возбудил дело против полицейских, которые в августа избили мужчину на глазах его маленькой дочери, пишет «МК».



Избитый мужчина рассказал, что обратился в ОМВД с заявлением о краже сруба и строительных материалов у него на даче. В отделение он пришёл с дочкой.



Однако полицейские заявил, что мужчина всё придумал. Заявитель не согласился с этим. Тогда полицейские начали его бить и душить прямо на глазах ребёнка. Один из сотрудников полиции сильно схватил девочку за руку.



Пострадавший заявил, что один из правоохранителей заявил ему, что они могут его убить и им ничего не будет. Потом в больнице врачи зафиксировали у мужчины и девочки повреждения – синяки и ушибы.