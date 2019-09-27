Обсуждение проходило в ходе встречи в рамках стажировки по программе обмена специалистами.

Местом совещания была выбрана Нотариальная палата Ульяновской области. Сама встреча прошла в минувшую среду, 25 сентября. В совещании принимали участие представители отделения «Ассоциации юристов России», расположенной на территории Ульяновской области, и делегация менеджеров, прибывших из Германии. На встрече присутствовали также специалисты в юридических областях, члены нотариальной палаты и палаты адвокатов региона, официальный представитель немецкого Федерального союза юристов и ряд немецких предпринимателей. По словам президента Нотариальной палаты Ульяновской области Венеры Браташовой, в регионе созданы благоприятные условия для зарубежных инвестиций. Политика, которая проводится правительством Ульяновской области, направлена на развитие современных технологий, их внедрение в производственные процессы, что приводит, в конечном итоге, к появлению новых рабочих мест в регионе. Участники встречи обсудили и механизмы государственной поддержки иностранного капитала.

Представители немецкой стороны, в свою очередь, поделились собственным опытом внедрения инвестиционного направления в производство, используя при этом поддержку со стороны государства. Результатом проведённой встречи стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве ульяновского отделения Ассоциации юристов России, Уполномоченного по защите прав предпринимателей и немецкими юристами. Кроме того, в конце встречи обменялись мнениями и обсудили детали взаимного сотрудничества.