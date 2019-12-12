12.12.2019, 16:50
В Ульяновской области 31 декабря хотят сделать выходным
ИА «Ореанда-Новости». Глава Ульяновской области Сергей Морозов рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём, пишет RT.
Сообщается, что глава региона подписал распоряжение об организации рабочего времени в декабре текущего года.
В нём рекомендуется руководителям по согласованию с работниками сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на 28 декабря.
Ранее в Хакасии, Крыму, Псковской области, Ставропольском крае, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Свердловской области объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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