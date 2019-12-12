ИА «Ореанда-Новости». Глава Ульяновской области Сергей Морозов рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём, пишет RT.



Сообщается, что глава региона подписал распоряжение об организации рабочего времени в декабре текущего года.



В нём рекомендуется руководителям по согласованию с работниками сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на 28 декабря.



Ранее в Хакасии, Крыму, Псковской области, Ставропольском крае, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Свердловской области объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.