Правда ездить на общественном транспорте чиновники будут всего неделю. О таком решении губернатора сообщил его пресс-секретарь Тимофей Гончарук, пишет ТАСС. Отмечается, что утром в часы-пик жители Ульяновска иногда не могут уехать на маршрутках из-за их загруженности.Кроме того, как сообщили в администрации губернатора, после недавнего снегопада второстепенные улицы города оказались завалены снегом, а расчищали их сами жители. «Губернатор распорядился лишить чиновников служебных автомобилей на неделю, чтобы проверить качество работы общественного транспорта. Представители областного правительства пересядут на трамваи, троллейбусы и маршрутки со следующей недели», - рассказал Гончарук.Это решение, по словам пресс-секретаря, стало следствием многочисленных жалоб местных жителей., - процитировал губернатора его пресс-секретарь.Глава региона также весьма критично высказался об уборке дворов и дорог от снега. Он распорядился пересмотреть отношение к работе главе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Дмитрию Вавилину. «Вас послушать, так хоть медаль сразу выписывай, а во дворах проехать невозможно! На остановках неизвестно что творится. Безобразие», - заявил глава Ульяновской области.