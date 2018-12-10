ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился лишить местных чиновников служебных автомобилей. С помощью такой меры глава региона хочет, чтобы госслужащие лично проверили работу общественного транспорта в области.

Правда ездить на общественном транспорте чиновники будут всего неделю. О таком решении губернатора сообщил его пресс-секретарь Тимофей Гончарук, пишет ТАСС. Отмечается, что утром в часы-пик жители Ульяновска иногда не могут уехать на маршрутках из-за их загруженности. Порой приходится ждать транспорт по 20-30 минут. А после восьми вечера вообще уехать на общественном транспорте очень проблематично – люди ждут по 40-50 минут. Особенно сложная транспортная ситуация в выходные и праздничные дни.

Кроме того, как сообщили в администрации губернатора, после недавнего снегопада второстепенные улицы города оказались завалены снегом, а расчищали их сами жители. «Губернатор распорядился лишить чиновников служебных автомобилей на неделю, чтобы проверить качество работы общественного транспорта. Представители областного правительства пересядут на трамваи, троллейбусы и маршрутки со следующей недели», - рассказал Гончарук.

Это решение, по словам пресс-секретаря, стало следствием многочисленных жалоб местных жителей. «Надо, чтобы чиновники ножками прошлись, поездили на общественном транспорте, тогда мы поймём, действительно ли он у нас хорошо работает, хорошо ли в городе чистят тротуары и дороги», - процитировал губернатора его пресс-секретарь.

Глава региона также весьма критично высказался об уборке дворов и дорог от снега. Он распорядился пересмотреть отношение к работе главе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Дмитрию Вавилину. «Вас послушать, так хоть медаль сразу выписывай, а во дворах проехать невозможно! На остановках неизвестно что творится. Безобразие», - заявил глава Ульяновской области.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась продать все служебные автомобили представительского класса, чтобы «наиболее эффективно использовать городское имущество».