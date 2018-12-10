10.12.2018, 22:41
В Ульяновской области чиновников пересадили на общественный транспорт
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился лишить местных чиновников служебных автомобилей. С помощью такой меры глава региона хочет, чтобы госслужащие лично проверили работу общественного транспорта в области.
Правда ездить на общественном транспорте чиновники будут всего неделю. О таком решении губернатора сообщил его пресс-секретарь Тимофей Гончарук, пишет ТАСС. Отмечается, что утром в часы-пик жители Ульяновска иногда не могут уехать на маршрутках из-за их загруженности. Порой приходится ждать транспорт по 20-30 минут. А после восьми вечера вообще уехать на общественном транспорте очень проблематично – люди ждут по 40-50 минут. Особенно сложная транспортная ситуация в выходные и праздничные дни.
Кроме того, как сообщили в администрации губернатора, после недавнего снегопада второстепенные улицы города оказались завалены снегом, а расчищали их сами жители. «Губернатор распорядился лишить чиновников служебных автомобилей на неделю, чтобы проверить качество работы общественного транспорта. Представители областного правительства пересядут на трамваи, троллейбусы и маршрутки со следующей недели», - рассказал Гончарук.
Это решение, по словам пресс-секретаря, стало следствием многочисленных жалоб местных жителей. «Надо, чтобы чиновники ножками прошлись, поездили на общественном транспорте, тогда мы поймём, действительно ли он у нас хорошо работает, хорошо ли в городе чистят тротуары и дороги», - процитировал губернатора его пресс-секретарь.
Глава региона также весьма критично высказался об уборке дворов и дорог от снега. Он распорядился пересмотреть отношение к работе главе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Дмитрию Вавилину. «Вас послушать, так хоть медаль сразу выписывай, а во дворах проехать невозможно! На остановках неизвестно что творится. Безобразие», - заявил глава Ульяновской области.
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась продать все служебные автомобили представительского класса, чтобы «наиболее эффективно использовать городское имущество».
Правда ездить на общественном транспорте чиновники будут всего неделю. О таком решении губернатора сообщил его пресс-секретарь Тимофей Гончарук, пишет ТАСС. Отмечается, что утром в часы-пик жители Ульяновска иногда не могут уехать на маршрутках из-за их загруженности. Порой приходится ждать транспорт по 20-30 минут. А после восьми вечера вообще уехать на общественном транспорте очень проблематично – люди ждут по 40-50 минут. Особенно сложная транспортная ситуация в выходные и праздничные дни.
Кроме того, как сообщили в администрации губернатора, после недавнего снегопада второстепенные улицы города оказались завалены снегом, а расчищали их сами жители. «Губернатор распорядился лишить чиновников служебных автомобилей на неделю, чтобы проверить качество работы общественного транспорта. Представители областного правительства пересядут на трамваи, троллейбусы и маршрутки со следующей недели», - рассказал Гончарук.
Это решение, по словам пресс-секретаря, стало следствием многочисленных жалоб местных жителей. «Надо, чтобы чиновники ножками прошлись, поездили на общественном транспорте, тогда мы поймём, действительно ли он у нас хорошо работает, хорошо ли в городе чистят тротуары и дороги», - процитировал губернатора его пресс-секретарь.
Глава региона также весьма критично высказался об уборке дворов и дорог от снега. Он распорядился пересмотреть отношение к работе главе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Дмитрию Вавилину. «Вас послушать, так хоть медаль сразу выписывай, а во дворах проехать невозможно! На остановках неизвестно что творится. Безобразие», - заявил глава Ульяновской области.
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась продать все служебные автомобили представительского класса, чтобы «наиболее эффективно использовать городское имущество».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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