В Великом Новгороде найдена печать XII века
ИА «Ореанда-Новости». Уникальная древняя печать обнаружена археологами во время раскопок в Великом Новгороде. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Новгородского государственного музея-заповедника.
Это первый отпечаток в своём роде. Он содержит изображения Иоанна Крестителя и престола Божией Матери. С его помощью был запечатан какой-то очень важный документ.
По словам Петра Гайдукова, иконографическая сюжетная линия с Богородицей Одигитрией, держащей младенца в правой руке (Богородицей Васиотисс или Дексиократ, то есть «обратной» Одигитрией), а также сидящей на троне, очень редка даже в Византия.
Согласно одной из научных гипотез, гравюра была вырезана византийским мастером или русским резчиком, который умело подражал византийским образцам.
Дело в том, что среди известных русских древних печатей подобных нет, но среди византийских второй половины XI-XII веков есть похожие образцы. Один из них происходит из коллекции Н. Лихачева и хранится в фондах Государственного Эрмитажа, а другой был случайно найден в 1980-х годах в Чернигове, в частной коллекции.
В Новгороде раскопки под Кремлем постоянно ведутся.
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