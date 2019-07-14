ИА «Ореанда-Новости». Уникальная древняя печать обнаружена археологами во время раскопок в Великом Новгороде. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Новгородского государственного музея-заповедника.

Это первый отпечаток в своём роде. Он содержит изображения Иоанна Крестителя и престола Божией Матери. С его помощью был запечатан какой-то очень важный документ.

По словам Петра Гайдукова, иконографическая сюжетная линия с Богородицей Одигитрией, держащей младенца в правой руке (Богородицей Васиотисс или Дексиократ, то есть «обратной» Одигитрией), а также сидящей на троне, очень редка даже в Византия.

Согласно одной из научных гипотез, гравюра была вырезана византийским мастером или русским резчиком, который умело подражал византийским образцам.

Дело в том, что среди известных русских древних печатей подобных нет, но среди византийских второй половины XI-XII веков есть похожие образцы. Один из них происходит из коллекции Н. Лихачева и хранится в фондах Государственного Эрмитажа, а другой был случайно найден в 1980-х годах в Чернигове, в частной коллекции.

В Новгороде раскопки под Кремлем постоянно ведутся.