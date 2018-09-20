ИА «Ореанда-Новости». В Верховном суде считают, если человек бездумно сделал репост экстремистской записи, и это не несёт опасности для общества, такой поступок нельзя считать преступлением. Пояснение дал Владимир Давыдов, судья Верховного суда.



Судя Верховного суда Владимир Давыдов заявил, что репосты экстремистских материалов не должны считаться преступлениями, если при их распространении не было умысла на разжигание ненависти. В постановлении органа призвали судей доказывать умысел в каждом из случаев.

«Не является преступным действие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности», — говорится в постановлении Верховного суда.

Владимир Давыдов подчеркнул, что уголовный кодекс России предусматривает ответственность за возбуждение вражды, а не за репосты. Сами по себе репосты не являются преступлением.

«Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит», — сказал Давыдов, добавив, что в таком случае необходимо доказывать именно умысел.

В связи с этим Верховный суд призывает судей оценивать контекст признанного экстремистским поста. Для этого необходимо обратить внимание на личность автора, содержание его социальный сетей​​​, размер и состав аудитории, и прежде всего понять мотив.

В суде отмечают, что необходимо учитывать приверженность автора записи к радикальной идеологии. А также проверить, является ли он членом экстремистских организаций, привлекался ли к административной или уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности.

В постановлении Верховного суда говорится, что судья должен решать, является ли размещённая информация экстремистской, при этом судье не следует слепо верить экспертам.

7 июня Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». Позже в Госдуму был внесен пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за подобные действия.