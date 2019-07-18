ИА «Ореанда-Новости». Бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко, которого ранее объявили в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», был задержан в Вильнюсе, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Ружечко задержал Интерпол. О его задержании уже сообщили российским правоохранителям.



Напомним, ранее Белоруссия обнаружила в нефтепроводе загрязненную нефть из России – в ней было слишком много хлора. Из-за инцидента сорвались поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию и в другие страны. Российское Минэнерго заявило, что нефть специально загрязняли дихлорэтаном в Самарской области, чтобы скрыть хищения.