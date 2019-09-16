Пострадал сотрудник строительной организации.

По информации, предоставленной главой наукограда Кольцово под Новосибирском Николаем Красниковым, в здании вирусологического центра проводились ремонтные работы, которые носили плановый характер. В одном из помещений здания центра «Вектор» произошёл хлопок, после которого последовало возгорание. Площадь возгорания составила около тридцати квадратных метров. Стоит также отметить, что руководство вирусологического центра сообщило, что этот инцидент не повлёк за собой биологический или какой-нибудь другой вид угрозы для населения. Хлопок произошёл в так называемом санитарном помещении, в котором отсутствовали биологически опасные вещества. В настоящее время на месте происшествия зафиксированы выбитые стёкла в здании, однако, его несущие конструкции не повреждены.

Пострадавшим в данном инциденте оказался сотрудник подрядной организации, которого незамедлительно доставили в медицинское учреждение. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Новосибирской областной клинической больницы, куда доставили пациента, у мужчины диагностировали ожоги нижних конечностей. Медицинские сотрудники сообщили, что пострадавший в настоящий момент находится в реанимации.

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» был основан в 70-х годах прошлого века. В настоящий момент сотрудники центра занимаются, в частности, разработкой вакцины, направленной против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.