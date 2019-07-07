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Открытие социального объекта было профинансировано в рамках"Ипотека и арендное жилье". Строительство велось год, всего в объекте расположено десятки комнат для пятнадцати групп детей. Это позволит обеспечить дошкольным образованием более пятисот детей.