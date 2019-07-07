07.07.2019, 10:12
В Владикавказе построили крупнейший детский сад в Северной Осетии
ИА «Ореанда-Новости» "Этот день знаменателен открытием самого большого детского сада во всем регионе. Слаженная работа по созданию этого места была проведена совместно с властями региона и страны" – рассказывает Пресс-служба Северной Осетии 6 июля.
Открытие социального объекта было профинансировано в рамках госпрограммы "Ипотека и арендное жилье". Строительство велось год, всего в объекте расположено десятки комнат для пятнадцати групп детей. Это позволит обеспечить дошкольным образованием более пятисот детей.
Открытие социального объекта было профинансировано в рамках госпрограммы "Ипотека и арендное жилье". Строительство велось год, всего в объекте расположено десятки комнат для пятнадцати групп детей. Это позволит обеспечить дошкольным образованием более пятисот детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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