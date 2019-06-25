ИА «Ореанда-Новости» В бассейне Волге исчезли естественные нерестилища русского осетра на 80%. Об этом рассказал начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Ситуация, по его словам, сложилась угрожающая. Поимо нерестилищ осетра исчезли нерестилища севрюги – на 40%, белуги – на 92%. При этом, некоторые из видов рыб полностью исчезли, а именно волжская сельдь.

Паламарчук подчеркнул, что ситуация обостряется из-за того, что в реку сбрасывается большое количество сточных вод, которые способствуют распространения сине-зеленые водорослей, вытесняющих водных обитателей.