22.01.2020, 08:51
В Волгограде были задержаны лжеюристы, которые обманули 50 человек
ИА «Ореанда-Новости». В Волгограде сотрудниками полиции задержаны лжеюристы, заключавшие недействительные договоры об оказании юридических услуг. Из-за действий данных граждан пострадали 50 человек. Ущерб от действий юристов-мошенников оценили в 30 миллионов рублей. Об этом рассказала Ирина Волк - официальный представитель МВД РФ.
По данным правоохранительных органов, тремя жителями Волгоградской, Саратовской и Волгоградской областей в Волгограде была организована компания "Региональный центр юридической помощи". Ею заключались договоры, которые никто не собирался выполнять. Если клиенты жаловались, им предлагали подписывать акты выполненных работ и давали советы обращаться в суд.
Волк сообщила, что большинство потерпевших - многодетные семьи и пенсионеры. Она рассказала о возбуждении уголовного делу по факту мошенничества. В уголовном деле фигурируют 10 человек, трое из которых находятся в настоящее время под арестом.
По данным правоохранительных органов, тремя жителями Волгоградской, Саратовской и Волгоградской областей в Волгограде была организована компания "Региональный центр юридической помощи". Ею заключались договоры, которые никто не собирался выполнять. Если клиенты жаловались, им предлагали подписывать акты выполненных работ и давали советы обращаться в суд.
Волк сообщила, что большинство потерпевших - многодетные семьи и пенсионеры. Она рассказала о возбуждении уголовного делу по факту мошенничества. В уголовном деле фигурируют 10 человек, трое из которых находятся в настоящее время под арестом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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