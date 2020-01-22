Ущерб от действий юристов-мошенников оценили в 30 миллионов рублей. Об этом рассказала Ирина Волк - официальный представитель МВД РФ.По данным правоохранительных органов,Если клиенты жаловались, им предлагали подписывать акты выполненных работ и давали советы обращаться в суд.Волк сообщила, что большинство потерпевших - многодетные семьи и пенсионеры. Она рассказала о возбуждении уголовного делу по факту мошенничества. В уголовном деле фигурируют 10 человек, трое из которых находятся в настоящее время под арестом.