ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Волгограде вечером экстренно сел самолёт. Он следовал из Антальи в Челябинск. Оператор авиаперелётов – турецкая компания Onur Air, сам самолет осуществлял рейс под номером 877. Аварийную посадку пришлось совершить потому, что случилась разгерметизация салона, пилоты приняли решение посадить авиалайнер Airbus 321.

На данный момент прокуратура занялась выяснением, соблюдались ли авиакомпанией законы, связанные с безопасностью перелётов.

Сообщается, что в самолете находилось 234 человека: восемь человек из экипажа, остальные – пассажиры. Кто-то из летевших рассказал, что вначале на борту почувствовал запах гари, а через некоторое время автоматически выпали кислородные маски, но до этого момента все услышали тревожный аварийный сигнал.

Родственники и друзья, которые следили за рейсом с помощью мобильного приложения, отмечают, что неожиданно лайнер начал снижаться. До этого он летел на высоте не менее 10 тысяч, но за две минуты оказался уже в 600 метрах от земли. При этом никто не хотел сообщать, что происходит с самолётом.

На борту находилось много детей, все перепугались, сам экипаж выглядел напугано. Люди поняли, что посадка не плановая, и принялись успокаивать друг друга, начали обниматься. В соцсети уже появился видеоролик одного пассажира, который иронично поздравляет своего друга с днём рождения и рассказывает о том, что вокруг происходит «ужас». Друг находился в этом же самолёте, но сидел через проход от автора видео. При этом на видео можно услышать, как дети ревут навзрыд, у людей паника и много шума.

Пилот сообщил людям, чтобы они успокоились и приготовились, так как самолет садится. Посадка оказалась жёсткой, но при этом никто не пострадал.

Люди аплодировали, радовались и даже выпивали за «второй» день рождения. В пресс-службе аэропорта отметили, что людей разместили на ночёвку в гостинице, по прибытию организовали пункт питания, оказали необходимую помощь. За пассажирами уже отправили резервный самолёт, который доставит чуть позже людей в Челябинск.

Сами пассажиры отмечают, что им никто ничего не рассказал, часть людей разместилась в самом здании терминала, однако помещение не было готово для такого наплыва людей. Многим в гостинице селиться пришлось самостоятельно, узнавать, имеются ли свободные номера, причём за чей счёт «банкет» - никто так и не пояснил.