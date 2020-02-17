17.02.2020, 18:23
В Волгограде мужчина с ножом напал на студентов
ИА «Ореанда-Новости». В Волгограде задержали мужчину, который напал на двоих студентов с ножом, чтобы ограбить, пишет РИА Новости.
Отмечается, что к сотрудникам Росгвардии обратились сами пострадавшие, которые рассказали, что мужчина напал на них возле общежития. Преступник требовал деньги, но студентам удалось убежать.
Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими установили личность нападавшего и задержали его по горячим следам. Злоумышленником оказался 20-летний житель Кировского района Волгограда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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