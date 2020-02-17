ИА «Ореанда-Новости». В Волгограде задержали мужчину, который напал на двоих студентов с ножом, чтобы ограбить, пишет РИА Новости.



Отмечается, что к сотрудникам Росгвардии обратились сами пострадавшие, которые рассказали, что мужчина напал на них возле общежития. Преступник требовал деньги, но студентам удалось убежать.



Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими установили личность нападавшего и задержали его по горячим следам. Злоумышленником оказался 20-летний житель Кировского района Волгограда.