Об этом уведомил РИА Новости Владимир Попков, работающий в Волгоградской области на должности вице-губернатора.Он проинформировал о том, что первого мая в Волгограде начнётся всероссийский фестиваль "Спасибо за победу". Участники фестиваля будут исполнять военные песни.Попков рассказал, что фестиваль будет проходить до восьмого мая. В гала-концерте должны принять участие известные отечественные артисты.