11.03.2020, 09:14
В Волгограде состоится фестиваль "Спасибо за победу"
ИА «Ореанда-Новости». В рамках празднования 75-летия Победы состоится в городе Волгограде молодёжный фестиваль "Спасибо за победу", в котором поучаствуют представители пятидесяти городов воинской славы и городов-героев. Об этом уведомил РИА Новости Владимир Попков, работающий в Волгоградской области на должности вице-губернатора.
Он проинформировал о том, что первого мая в Волгограде начнётся всероссийский фестиваль "Спасибо за победу". Участники фестиваля будут исполнять военные песни.
Попков рассказал, что фестиваль будет проходить до восьмого мая. В гала-концерте должны принять участие известные отечественные артисты.
Он проинформировал о том, что первого мая в Волгограде начнётся всероссийский фестиваль "Спасибо за победу". Участники фестиваля будут исполнять военные песни.
Попков рассказал, что фестиваль будет проходить до восьмого мая. В гала-концерте должны принять участие известные отечественные артисты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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