Такой вывод сделали эксперты сервиса «Авито».

В Волгограде стоимость аренды квартиры на длительный срок повышается более медленными темпами, чем в других городах России, в целом. Аренда однокомнатной квартиры в населённых пунктах Волгоградской области снизилась примерно на 1,7 процента, двухкомнатной – свыше 5 процентов. Данные приведены по сравнению с прошлым годом. В рублёвом эквиваленте эти суммы равны восьми тысячам и десяти с половиной тысячам соответственно.

В рейтинге российских регионов по стоимости аренды квартир Волгоградская область заняла последнюю строчку. Из 24 крупных регионов страны снять квартиру здесь дешевле всего. По информации, предоставленной экспертами сервиса «Авито», традиционно наиболее дорогие квартиры зафиксированы в столице государства. Здесь за месяц проживания в арендованной однокомнатной квартире придётся выложить порядка 35 400 тысяч рублей, в двухкомнатной – около 50 тысяч рублей. «Серебро» в вышеобозначенном рейтинге принадлежит городу Новому Уренгою – около 29 тысяч рублей ежемесячно необходимо заплатить квартиросъёмщику за жильё. Третье место принадлежит южному городу Геленджику – 28 200 тысяч рублей просят здесь за аренду квартиры. Далее в списке вновь расположились города на юге страны: Сочи – 26 тысяч рублей и Ялта – 23 500 тысяч рублей. Замыкает рейтинг город Санкт-Петербург – здесь цены на аренду квартир возросла на 3 процента и составила 22 500 тысяч рублей.

Что касается средних показателей стоимости аренды квартир, то в России за второй квартал текущего года она возросла на 2 процента. За однокомнатную квартиру просят 15 700 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатную – 24 300 тысяч рублей, а за квартиру в три комнаты – 43 200 тысяч рублей.