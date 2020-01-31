31.01.2020, 10:16
В Волгоградской области автобус со школьниками съехал с трассы в кювет
ИА «Ореанда-Новости». На трассе в Даниловском районе съехал в кювет автобус, перевозивший школьников. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявлено РИА Новости о том, что пострадали в ДТП три школьника.
По сведениям от ведомства, в четверг утром водитель автобуса, в котором находились дети, обучающиеся в Даниловском районе, не сумел справиться с управлением, и транспортное средство съехало в кювет.
В результате происшествия пострадала девочка одиннадцати лет и два мальчика тринадцати и четырнадцати лет. Пострадавшие дети доставлены в лечебное учреждение.
Неизвестно, сколько всего школьников находилось в автобусе.
По сведениям от ведомства, в четверг утром водитель автобуса, в котором находились дети, обучающиеся в Даниловском районе, не сумел справиться с управлением, и транспортное средство съехало в кювет.
В результате происшествия пострадала девочка одиннадцати лет и два мальчика тринадцати и четырнадцати лет. Пострадавшие дети доставлены в лечебное учреждение.
Неизвестно, сколько всего школьников находилось в автобусе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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