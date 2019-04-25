ИА «Ореанда-Новости». Рано утром в четверг в Волгограде случился пожар в деревянном частном доме. Экстренные службы сообщают, что в результате пожара погибли три человека - все пожилого возраста.

ЧП произошло 25 апреля во Фроловском районе в селе Омелино. При разборе завалов были обнаружены трое погибших: 90 летняя женщина и двое мужчин 62 лет. Причина пожара устанавливается.