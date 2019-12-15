ИА «Ореанда-Новости». В Волгоградской области учительница русского языка отрезала восьмикласснику чёлку.

Учительница русского языка школы №2 Палласовки обрезала восьмикласснику чёлку. История началась в социальных сетях, а затем приобрела широкий резонанс. Как сообщают РИА Новости, учительница Гульнара Мунтаева на данный момент отстранена от работы до завершения проверки.

Как утверждает директор учебного заведения, педагог отстригла лишь малую часть. Остальное срезал уже кто-то другой. Директор признаёт, что действовала учительница неправомерно, однако защищает её, утверждая, что та состригла «совсем чуть-чуть».

Гульнара Мунтаева является классным руководителем того ученика, которому она срезала чёлку. Директор отметила, что между педагогом и подростком не было и нет никаких конфликтов.