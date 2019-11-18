По данным ведомства, четверо мужчин осуществили проникновение ночью на территорию сборного пункта нефти, который находится в Даниловском районе Волгоградской области.Ими были похищены 20 тонн сырой нефти. Украденную нефть они планировали продать в областном центре. Сначала был задержан водитель грузовика в тот момент, когда им перевозилась в Волгоград похищенная нефть. Затем были задержаны остальные подозреваемые. Ущерб от хищения 20 тонн нефти сегодня оценивают в 500 тысяч рублей.