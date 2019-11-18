18.11.2019, 09:50
В Волгоградской области задержаны несколько человек, которых подозревают в краже нефти
ИА «Ореанда-Новости» В понедельник в пресс-службе ГУ МВД было заявлено о том, что были задержаны четыре жителя Волгоградской области, которых подозревают в краже сырой нефти с пункта сбора.
По данным ведомства, четверо мужчин осуществили проникновение ночью на территорию сборного пункта нефти, который находится в Даниловском районе Волгоградской области.
Ими были похищены 20 тонн сырой нефти. Украденную нефть они планировали продать в областном центре. Сначала был задержан водитель грузовика в тот момент, когда им перевозилась в Волгоград похищенная нефть. Затем были задержаны остальные подозреваемые. Ущерб от хищения 20 тонн нефти сегодня оценивают в 500 тысяч рублей.
По данным ведомства, четверо мужчин осуществили проникновение ночью на территорию сборного пункта нефти, который находится в Даниловском районе Волгоградской области.
Ими были похищены 20 тонн сырой нефти. Украденную нефть они планировали продать в областном центре. Сначала был задержан водитель грузовика в тот момент, когда им перевозилась в Волгоград похищенная нефть. Затем были задержаны остальные подозреваемые. Ущерб от хищения 20 тонн нефти сегодня оценивают в 500 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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