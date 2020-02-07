В информационной службе управления СК Вологодской области рассказали о поисках в городе Вологде девочки 14 лет, которая ушла четвёртого февраля из дома.По информации от ведомства, мать девочка рассказала, что она должна была следить в доме за младшим братом, но покинула дом без разрешения. Мать также сообщила о том, что шестого февраля девочка выходила в социальную сеть с мобильного телефона.На данный момент осуществляется поиск девочки.