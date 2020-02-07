07.02.2020, 15:35
В Вологде идут поиски девочки, ушедшей из дома 4 февраля
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе управления СК Вологодской области рассказали о поисках в городе Вологде девочки 14 лет, которая ушла четвёртого февраля из дома.
В сообщении говорится, что в следственном управлении СК РФ по Вологодской области получили сообщение о том, что четвёртого февраля Блохина Ольга Александровна самовольно ушла из дома.
По информации от ведомства, мать девочка рассказала, что она должна была следить в доме за младшим братом, но покинула дом без разрешения. Мать также сообщила о том, что шестого февраля девочка выходила в социальную сеть с мобильного телефона.
На данный момент осуществляется поиск девочки.
В сообщении говорится, что в следственном управлении СК РФ по Вологодской области получили сообщение о том, что четвёртого февраля Блохина Ольга Александровна самовольно ушла из дома.
По информации от ведомства, мать девочка рассказала, что она должна была следить в доме за младшим братом, но покинула дом без разрешения. Мать также сообщила о том, что шестого февраля девочка выходила в социальную сеть с мобильного телефона.
На данный момент осуществляется поиск девочки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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