ИА «Ореанда-Новости». В Вологодском городском суде присяжные оправдали Романа Крюкова, которого обвиняли в том, что он до смерти забил жену, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что это первый оправдательный вердикт в регионе.



Следствие утверждало, что Крюков зимой этого года поссорился с супругой. Он твердыми тупыми и острыми рубящими предметами нанес жене по всему телу многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась. Тело мужчина, как утверждает следствие, бросил на улице.



Присяжные пришли к выводу, что следствие не доказало то, что травмы женщине нанёс именно её муж. В итоге подсудимого освободили в зале суда.