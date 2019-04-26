ИА «Ореанда-Новости» Скончался семилетний Степан Кукин, которого зверски избили опекуны в августе 2018 года, ребёнок несколько месяцев находился в коме, в сознание он так и не пришёл.

Трагический инцидент произошёл в Вологде в конце лета прошлого года, тогда мальчик поступил в детскую реанимацию с переломами рёбер, открытой черепно-мозговой травмой и множественными синяками.

По словам приёмных родителей, Степан упал с двухъярусной кровати, однако потом стало известно, что опекуны систематически избивали ребёнка. Почти восемь месяцев мальчик пролежал в коме, врачи пытались до последнего сохранить ему жизнь, однако сегодня стало известно, что семилетний мальчик умер.

Приёмной матери Степана будет предъявлено обвинение по факту причинения умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.