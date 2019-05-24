ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что в российской армии введена новая должность – главный сержант.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников разъяснил, что главный сержант является первым помощником командира подразделения, который способный временно заменить его, обеспечить дисциплину и «личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

В сообщении пресс-службы сказано, что для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах должны быть оборудованы специальные помещения.

Заместитель министра обороны России Николай Панков впервые заявил о возможности введения должности главного сержанта ещё в 2011 году.