В Вооружённых силах РФ введена новая должность
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что в российской армии введена новая должность – главный сержант.
Командующий войсками ЮВО Александр Дворников разъяснил, что главный сержант является первым помощником командира подразделения, который способный временно заменить его, обеспечить дисциплину и «личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».
В сообщении пресс-службы сказано, что для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах должны быть оборудованы специальные помещения.
Заместитель министра обороны России Николай Панков впервые заявил о возможности введения должности главного сержанта ещё в 2011 году.
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