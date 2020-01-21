21.01.2020, 13:02
В Воронеже 15 многоэтажек остались без воды, тепла и света
ИА «Ореанда-Новости». В Воронеже 15 многоэтажек остались без воды, тепла и света, сообщает издательство «Российская газета».
Сегодня, 21 января, в 06-00 в жилом комплексе «Московский квартал» была прекращена подача отопления, электроэнергии и воды. На территории жилого комплекса проживает около 14,4 тысяч человек. Инцидент случился из-за обрыва ЛЭП с напряжением 10 киловольт.
Через 1 час аварийная ситуация на электросети была устранена. Для подачи воды в жилой комплекс потребовалось несколько часов. В данный момент подача отопления, электроэнергии и воды вошла в штатный режим.
Сегодня, 21 января, в 06-00 в жилом комплексе «Московский квартал» была прекращена подача отопления, электроэнергии и воды. На территории жилого комплекса проживает около 14,4 тысяч человек. Инцидент случился из-за обрыва ЛЭП с напряжением 10 киловольт.
Через 1 час аварийная ситуация на электросети была устранена. Для подачи воды в жилой комплекс потребовалось несколько часов. В данный момент подача отопления, электроэнергии и воды вошла в штатный режим.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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