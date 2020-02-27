ИА «Ореанда-Новости». В Воронеже была госпитализирована девушка, вернувшаяся из Милана, с подозрением на коронавирус нового типа. У неё обнаружены признаки ОРВИ. Для дальнейшего осмотра девушку направили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба области.

Сейчас пациентка находится в специальном изолированном инфекционном боксе в детской клинической больнице. Проводятся все необходимые обследования, специальный анализ на определение коронавируса нового типа на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Кроме того, дополнительно проверяются анализы и на наличие гриппа.

В регионе были организованы постоянные наблюдения врачей за состоянием обратившихся в больницу, недавно вернувшихся из Италии. Пока ни у кого из восьми человек вирус не выявлен.